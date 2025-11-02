Россиянин выиграл более двух миллионов благодаря голу СКА

Россиянин выиграл 2,5 миллиона рублей благодаря голу СКА в ворота «Локомотива»

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл 2,5 миллиона рублей благодаря ставке на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и СКА. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин сделал live-ставку с коэффициентом 3,58 в размере одного миллиона рублей после того, как СКА открыли счет. Клиент БК поставил на то, что первый период завершится ничьей.

За несколько минут до конца игрового отрезка форвард СКА Марат Хайруллин сравнял счет. В результате первый период завершился со счетом 1:1. Ставка россиянина сыграла, он получил 3,5 миллиона рублей. Из них чистый выигрыш составил 2,5 миллиона.

Ранее клиент букмекерской компании выиграл более 1,1 миллиона рублей, поставив на матч регулярного чемпионата КХЛ между казахстанским «Барысом» и омским «Авангардом». Россиянин сделал ставку с коэффициентом 3,95 в размере 280 тысяч рублей перед третьим периодом на то, что казахстанский клуб проиграет с разницей не более, чем в две шайбы.