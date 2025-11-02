Уралу, Сибири и Дальнему Востоку спрогнозировали морозы

Вильфанд: Урал, Сибирь и Дальний Восток в первой декаде ноября ждут морозы

Урал, Сибирь и Дальний Восток в первой декаде ноября ждут сильные морозы. О таком прогнозе ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 1 по 2 ноября температура воздуха в Челябинской области упала с 10 до 2-3 градусов Цельсия. «До конца недели ночные морозы усилятся и составят минус 7-8 градусов, в Курганской области — минус 10-12, в Свердловской — до минус 13-15», — сказал метеоролог. Он добавил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура упадет до минус 19-22 градусов, что на 6-13 градусов ниже нормы.

Вильфанд сообщил, что в воскресенье в Новосибирской области дневная температура понизится с 11-13 градусов до минус 2-6, а ночные температуры составят минус 6-12 градусов. «Такая ситуация продлится до конца рабочих дней следующей недели, этот показатель на 4-6 градусов ниже нормы», — заявил специалист, отметив, что похожая ситуация будет складываться в Алтайском крае, Омской, Томской и Кемеровской областях. В Красноярском крае, по словам эксперта, минимальное значение температуры воздуха ночью опустится до минус 25-30 градусов.

На Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии также ожидается резкое понижение температуры — средние показатели упадут на несколько градусов ниже нормы. Например, на севере в Якутии, по словам Вильфанда, значения опустятся до минус 35-36 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей столицы России на следующей неделе ждет ненормально высокая для начала ноября погода.

Вильфанд ранее заявлял, что в ноябре «на большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы».