13:16, 2 ноября 2025Спорт

В гендере бразильской волейболистки засомневались и дисквалифицировали ее

Албанская федерация волейбола обязала спортсменку Феррейру пройти гендерный тест
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Top Channel Albania / YouTube

Албанская федерация волейбола дисквалифицировала бразильскую волейболистку Найару Феррейру, которая выступает за «Динамо» из Тираны, из-за подозрений в отношении ее гендерной идентичности. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

Отмечается, что волейболистку отстранили от соревнований в Албании на несколько недель и обязали пройти гендерный тест. Уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда назвал решение дискриминационным и заявил, что его ведомство рассматривает возможность расследования по этому делу.

Тренер «Динамо» Орландо Коджа также осудил отстранение, назвав его необоснованным и опасным прецедентом. Он отметил, что инцидент стал шоком для спортсменки, которая после получения результатов теста планирует покинуть Албанию.

Найара Феррейра — 32-летняя профессиональная волейболистка. Она начала выступать на высоком уровне с сезона 2007/2008 за клубы из Бразилии.

