Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

Гончаренко: В Шахтерском связи с властью никакой, люди в панике, 30 км от фронта

Жители украинского города Шахтерское в Днепропетровской области пожаловались на отсутствие информации от властей. В населенном пункте не объявляют эвакуацию, хотя он расположен всего в 30 километрах от фронта, слова горожан приводит депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«С 30 октября нет воды, а со вчерашнего дня, после прилетов, и света. Обесточены также и шахты рядом», — сказано в полученном парламентарием сообщении. Мэр города не комментирует ситуацию, хотя «от правильной коммуникации зависят жизни людей».

Сам Гончаренко написал, что люди в панике, тем временем руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака переводят в Одессу после недавнего назначения, оставляя область без защиты.

«Может вместо перестановок руководителей заняться делом? И дать людям ответы — что вообще им делать?» — призвал нардеп.

Город Шахтерское расположен в 55 км от города Павлограда, где накануне ВС России поразили промышленное предприятие. После удара начался масштабный пожар, его засняли на видео.