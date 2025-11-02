РИА Новости: ВСУ атаковали бойцов ВС России дронами с химическими зарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали бойцов ВС России дронами с химическими зарядами на константиновском направлении. Об этом со ссылкой на военнослужащего Южного военного округа с позывным Мел сообщает РИА Новости.

«Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — сказал боец.

По его словам, от украинской атаки российские военнослужащие укрылись в подвале, а для подобных случаев у них имеются средства индивидуальной защиты. «Надеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся», — уточнил Мел.

В ноябре 2024-го агентство со ссылкой на командира разведроты с позывным Кирей сообщило, что украинские военные применяют на позициях разведчиков ВС России на кураховском направлении химическое оружие.

В октябре того же года постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.