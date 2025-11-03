Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 3 ноября 2025Россия

Электросамокат загорелся в квартире в российском городе

Бракованный электросамокат загорелся в квартире в Дзержинске, пожар потушили
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

В квартире в Дзержинске Нижегородской области загорелся электросамокат, пожар оперативно потушили. Об инциденте в российском городе пишет в Telegram «112».

Уточняется, что у самоката внезапно вспыхнул аккумулятор. Жильцов эвакуировали, в пожаре никто не пострадал.

«Причиной стал заводской брак, который часто приводит к взрывам аккумуляторов и внезапным пожарам», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире мужчины. Он смог самостоятельно потушить пожар.

Перед этим стало известно, что житель Абакана получил ожог 90 процентов поверхности тела из-за загоревшегося электросамоката. Россиянин также поставил его заряжаться, однако вскоре аккумулятор вспыхнул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы

    В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа после предложения Стубба

    Хинштейн отреагировал на концерт исписавшего Суджу матерными надписями рэпера в Курске

    Сына Плющенко увезли на скорой после выступления на дне рождения отца

    Российский парапланерист погиб в Турции

    Украинцев обвинили в желании стать хозяевами Польши

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

    Белоруссия решила вернуть посольство в одну европейскую страну

    На Западе оценили возможности России первой в мире наносить ядерные удары с моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости