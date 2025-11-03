Футболист сборной России высказался о попытке похищения партнера по команде Мостового

Дивеев: Обалдел от новости, что Мостового пытались похитить

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев высказался о попытке похищения партнера по национальной команде и полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок рассказал, что «обалдел» от этой новости. «По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно», — заявил Дивеев.

Футболист также высказался о страхе за свою жизнь. «Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», — добавил Дивеев.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Позже злоумышленники были задержаны.