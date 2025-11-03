На Западе оценили возможности России первой в мире наносить ядерные удары с моря

Россия первой в мире получит возможность наносить ядерные удары с моря, используя подлодки класса «Хабаровск и подводные аппараты «Посейдон». Эту вероятность оценили на Западе, пишет журнал Military Watch Magazine.

В публикации обратили внимание на то, что стратегические ядерные силы России лидируют в мире по ряду показателей, а подводный комплекс «Посейдон» в сочетании с подлодкой «Хабаровск» является тому подтверждением.

Как пишут авторы статьи, «Посейдон» предназначен для подрыва боеголовок на глубине и способен создавать радиоактивное цунами, что может нанести массированный ущерб побережным территориям противника.

«В отличие от ракет, которые запускаются подводными лодками в воздух, атаки, которые основаны на детонации боеголовок под поверхностью океана, считаются фактически невозможными для перехвата», — говорится в материале.

Ранее на Западе расценили рассказ президента России Владимира Путина о характеристиках атомной подлодки «Хабаровск» и подводном аппарате «Посейдон» как предупреждение для Британии.