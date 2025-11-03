Спорт
15:11, 3 ноября 2025Спорт

Названы фавориты в борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ

Букмекеры назвали Батракова главным фаворитом на звание лучшего бомбардира РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джон Кордоба

Джон Кордоба. Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

Главным претендентом, по версии аналитиков, является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который забил 10 мячей и на данный момент является лучшим бомбардиром лиги. На него можно поставить с коэффициентом 3,50.

Второе место в списке фаворитов занимает форвард «Рубина» Мирлинд Даку, в активе которого восемь голов. Его успех оценивают коэффициентом 4,50. Тройку претендентов замыкает нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (10,00). Он забил шесть мячей.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ стал форвард «Спартака» Манфред Угальде. Он забил 17 мячей.

