04:49, 3 ноября 2025

Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе

МЧС России: В Республике Татарстан ввели режим беспилотной опасности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Татарстан, беспилотники были замечены в небе сразу над несколькими городами республики. Одним из них стал Альметьевск. Жители эмоционально отреагировали на его появление — это попало на видео.

