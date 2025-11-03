Отказ Трампа передать Tomahawk ВСУ назвали хорошей новостью для Зеленского

Мема: Отказ Трампа передать Tomahawk ВСУ стал хорошей новостью для Зеленского

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что отказ американского лидера Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Киеву стал хорошей новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, если бы это произошло, то Соединенные Штаты были бы напрямую вовлечены в конфликт. «Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине Tomahawk. Он уточнил, что он может изменить свою позицию, но «в данный момент не делает этого». При этом до этого телеканал CNN сообщал, что Пентагон одобрил поставку ракет украинской стороне.

