11:59, 3 ноября 2025МирЭксклюзив

Причины новых заявлений Трампа о конфликте на Украине объяснили

Политолог Топорнин: Трамп дает обещания по Украине, чтобы быть в центре внимания
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп любит сыпать заявлениями направо и налево, чтобы поддерживать интерес к своей персоне и оставаться в центре внимания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за пару месяцев. До этого он назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.

Политолог отметил, что в администрации Трампа нет четкого понимания, когда может завершиться конфликт на Украине. Он указал, что если бы происходили переговоры с Киевом и Москвой, шла работа по сближению, то у Вашингтона были бы основания предполагать, что через 2-3 месяца можно выйти на договоренности. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что урегулировать конфликт не так просто и на это потребуется не менее полугода, напомнил Топорнин.

«Дональд Трамп — оригинальный политик, который часто делает такие публичные высказывания, не имея серьезного фундамента под ними. Он очень любит привлекать внимание к своей персоне, и поэтому такими заявлениями разбрасывается направо и налево, что было уже не раз. И что, к сожалению, заставляет к этим заявлениям относиться не очень серьезно», — сказал политолог.

Топорнин предположил, что Трамп продолжает борьбу за Нобелевскую премию мира, новая номинация которой ожидается в следующем году. В связи с этим заявления американского президента можно воспринимать как очередную пиар-акцию, поскольку оснований к быстрому решению вопроса по Украине пока все еще нет.

Ранее Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хотят завершить конфликт. Он также отметил, что у главы Белого дома хорошие рабочие отношения с российскими и украинскими чиновниками.

