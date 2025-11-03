Собчак пошутила над слушающим российского рэпера Пашиняном

Собчак оценила видео Пашиняна с песней Макана словами «наконец-то кальянный рэп»

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который опубликовал видео, на котором слушает песню российского рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Комментарием она поделилась в Telegram.

«Ну наконец-то кальянный рэп!» — оценила Собчак ролик армянского премьера.

Пашинян выложил видео с песней Макана 3 ноября. На видео политик задумчиво сидит и слушает трек, в котором звучат слова: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь».

В начале октября Пашинян опубликовал ролик, в котором он слушает песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Видео стало популярно в соцсетях. После этого политик выложил еще несколько видео с музыкой.