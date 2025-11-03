Спорт
Спрогнозированы шансы Овечкина побить рекорд в новом сезоне

Шансы обойти заброшенные шайбы Гретцки Овечкиным оцениваются коэффициентом 4.00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Букмекеры спрогнозировали заброшенные шайбы капитаном и нападающим клуба Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Александром Овечкиным в новом сезоне. Об этом сообщает Sport24.

Эксперты скорректировали коэффициенты на статистику игрока. Рекорд канадца Уэйна Гретцки — 1016 голов с учетом регулярных сезонов — становится все труднее достижимым для российского форварда. Сейчас в активе Овечкина 976 заброшенных шайб в НХЛ. Шансы обойти достижение легенды оцениваются коэффициентом 4.00. Если Гретцки останется недосягаемым, ставка сыграет с коэффициентом 1.20.

Более вероятной задачей считается покорение отметки в 1000 голов, на это дают коэффициент 1.37, а на то, что барьер останется не преодоленным — 2.85. Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин отличился лишь дважды.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

