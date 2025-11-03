Стало известно об увольнении бойца из UFC из-за подозрения в сдаче поединка

Журналист Хельвани: Дулгаряна уволили из UFC из-за подозрения в сдаче боя

Американский боец смешанного стиля (ММА) Айзек Дулгарян был уволен из организации после того, как потерпел поражение на турнире UFC Vegas 110 от кубинца Ядьера дель Валле. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Бой прошел в ночь на понедельник, 3 ноября, и завершился победой кубинца в первом раунде удушающим приемом. По информации источника, спортсмена подозревают в намеренной сдаче поединка.

Ранее сообщалось, что изначально Дулгарян был явным фаворитом поединка. Однако за несколько часов до боя коэффициенты на его соперника в букмекерских конторах резко обвалились.

На счету Дулгаряна семь побед и два поражения в ММА. Дель Валле победил во всех девяти боях в смешанных единоборствах.