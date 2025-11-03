Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:29, 3 ноября 2025Спорт

Стало известно об увольнении бойца из UFC из-за подозрения в сдаче поединка

Журналист Хельвани: Дулгаряна уволили из UFC из-за подозрения в сдаче боя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (ММА) Айзек Дулгарян был уволен из организации после того, как потерпел поражение на турнире UFC Vegas 110 от кубинца Ядьера дель Валле. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Бой прошел в ночь на понедельник, 3 ноября, и завершился победой кубинца в первом раунде удушающим приемом. По информации источника, спортсмена подозревают в намеренной сдаче поединка.

Ранее сообщалось, что изначально Дулгарян был явным фаворитом поединка. Однако за несколько часов до боя коэффициенты на его соперника в букмекерских конторах резко обвалились.

На счету Дулгаряна семь побед и два поражения в ММА. Дель Валле победил во всех девяти боях в смешанных единоборствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рискуют спровоцировать третью мировую войну». В США заявили об опасных планах НАТО по конфликту на Украине

    Отец Маска сравнил Москву с европейскими столицами

    Врач раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

    Обязательства перед НАТО назвали угрозой для экономики одной страны

    Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент из-за активов России

    Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

    Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по одному мосту в России

    Ученые решили отыскать гробницу египетского фараона с помощью новых технологий

    Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

    Пушков рассказал о желании одного европейского лидера стать посредником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости