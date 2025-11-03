В Германии потребовали отказаться еще от одного российского товара

Германия должна полностью прекратить импорт стали из России. Отказаться от поставок еще одного российского товара потребовал вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, его слова приводит агентство DPA.

Политик оказался недоволен тем, что под санкции Европейского союза (ЕС) до сих пор не попали стальные слябы, произведенные в России и перерабатываемые в европейских странах. Работникам сталелитейной промышленности Германии невозможно объяснить, что Европа по-прежнему держит рынок открытым для России, посетовал Клингбайль.

Европейские заводы начали сокращать закупку стальных полуфабрикатов из России еще в конце 2023 года. Уменьшение закупки слябов связали с ослаблением спроса на сталь в странах Евросоюза. Последний, в свою очередь, коррелирует с удорожанием энергоресурсов, ситуацией в экономике и увеличением процентных ставок.

В начале мая 2025 года экспортные цены на некоторые виды российских стальных полуфабрикатов упали до минимумов с кризисного 2022 года. Так, стальная заготовка с поставкой из южных портов стоила 34,71 тысячи рублей за тонну, что сравнимо с декабрем 2022 года, а холоднокатаный рулон подешевел до 47,8 тысячи рублей за тонну — наименьшее значение с начала 2023 года.