Спорт
15:51, 3 ноября 2025Спорт

В Госдуме назвали сравнимого по масштабу с Родниной российского спортсмена

Журова: Овечкина можно сравнить по масштабу с Родниной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала российского спортсмена, которого можно сравнить по масштабам с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной. Об этом сообщает Sport24.

По мнению депутата, это форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. «Только ему Олимпиады не хватает. У него есть популярность, известность, влияние и благотворительность, но Овечкин даже не закончил еще», — заявила Журова.

Она добавила, что Роднину сложно сравнивать с современными спортсменами. «Потому что она трехкратная олимпийская чемпионка. Все сравнения будут не в пользу сравниваемых», — отметила парламентарий.

Овечкин является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира.

    В Госдуме назвали сравнимого по масштабу с Родниной российского спортсмена

    Все новости