Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 3 ноября 2025Мир

В России назвали предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине

Российский дипломат Рынза назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза прокомментировал доклад секретариата организации по теме Украины. Его слова приводит РИА Новости.

На профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине. «Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не включает в себя упоминания прославления нацистов, запрета русского языка, а также ущемления прав национальных меньшинств на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Украины. По ее мнению, бездействие и «стратегическое молчание» западных правозащитных организаций стали одной из причин того, что политический режим на Украине окончательно стал преступным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

    В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

    Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

    В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

    В России предложили сократить летние каникулы

    МИД Италии вызвал российского посла в Риме

    Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

    Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

    На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости