В России назвали предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине

Российский дипломат Рынза назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине

Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза прокомментировал доклад секретариата организации по теме Украины. Его слова приводит РИА Новости.

На профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине. «Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не включает в себя упоминания прославления нацистов, запрета русского языка, а также ущемления прав национальных меньшинств на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Украины. По ее мнению, бездействие и «стратегическое молчание» западных правозащитных организаций стали одной из причин того, что политический режим на Украине окончательно стал преступным.