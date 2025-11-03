Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза прокомментировал доклад секретариата организации по теме Украины. Его слова приводит РИА Новости.
На профильной дискуссии в рамках сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза назвал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине. «Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он.
Российский дипломат отметил, что однобокий доклад гендиректора и секретариата ЮНЕСКО не включает в себя упоминания прославления нацистов, запрета русского языка, а также ущемления прав национальных меньшинств на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Украины. По ее мнению, бездействие и «стратегическое молчание» западных правозащитных организаций стали одной из причин того, что политический режим на Украине окончательно стал преступным.