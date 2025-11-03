Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 3 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщение об отказе Китая от российской нефти

Депутат Ананских: Нет предпосылок, чтобы Китай отказался от российской нефти
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы Китай отказался от поставок российской нефти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали отказываться от российской нефти из-за санкций. По данным источника, от закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь штрафов со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Депутат порекомендовал не доверять данным зарубежных информагенств, которые сообщают о сокращении поставок российской нефти в Китай. По его словам, по факту такое не происходит и нет предпосылок к тому, чтобы китайские НПЗ отказались от энергоресурса.

«На сегодня Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались. Думаю, они и будут продолжаться», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Турция нашла альтернативу российской нефти. На фоне санкций турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали чаще закупаться у двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Объяснен отказ Трампа от поставок Tomahawk Киеву

    Стало известно о возможном уходе из политики Нэнси Пелоси

    Россиянам назвали набирающие популярность стрижки

    Появились подробности о первом пуске США баллистической ракеты с ядерным зарядом

    В Польше усомнились в разумности политики Латвии против россиян

    Пьяного талисмана клуба выгнали со стадиона во время матча

    Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками

    Олимпийский чемпион раскрыл детали соперничества США и России

    В России ответили на сообщение об отказе Китая от российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости