В России ответили на сообщение об отказе Китая от российской нефти

Депутат Ананских: Нет предпосылок, чтобы Китай отказался от российской нефти

На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы Китай отказался от поставок российской нефти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали отказываться от российской нефти из-за санкций. По данным источника, от закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь штрафов со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Депутат порекомендовал не доверять данным зарубежных информагенств, которые сообщают о сокращении поставок российской нефти в Китай. По его словам, по факту такое не происходит и нет предпосылок к тому, чтобы китайские НПЗ отказались от энергоресурса.

«На сегодня Китай является независимым государством, которое само определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, экономическую в том числе. Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались. Думаю, они и будут продолжаться», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Турция нашла альтернативу российской нефти. На фоне санкций турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали чаще закупаться у двух стран.