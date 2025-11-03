Россия
14:01, 3 ноября 2025

В России ответили на заявление Трампа о завершении конфликта на Украине

Сенатор Карасин: Россия приветствует любые конструктивные заявления США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия приветствует любые конструктивные и позитивные по тональности заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за пару месяцев. До этого он назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.

Отвечая на вопрос о реализуемости заявления американского президента, сенатор отметил, что Россия тоже должна постараться вместе с США в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва готова не только оказать содействие, но и участвовать в этом направлении.

«Важны практические договоренности, положенные на бумагу, в которых есть логика и обязательства участников этих переговоров. Не только Соединенных Штатов и Российской Федерации, но и Украины, которая на протяжении очень долгого периода, условно говоря, с 2015 года, полностью доказала свою недоговороспособность. Важно все это сочинить вместе, и тогда может получиться действительно какое-то решение по поддержанию предсказуемости и стабильности в этом регионе», — сказал Карасин.

Ранее политолог Николай Топорнин рассказал, что Дональд Трамп любит сыпать заявлениями направо и налево, чтобы поддерживать интерес к своей персоне и оставаться в центре внимания. Он предположил, что американский лидер продолжает борьбу за Нобелевскую премию мира, новая номинация которой ожидается в следующем году.

