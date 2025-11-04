Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Букмекеры назвали «Ливерпуль» фаворитом в матче Лиги чемпионов против «Реала»

Букмекеры назвали фаворита матча общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают небольшое преимущество английской команде, которая будет играть дома. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,43. Успех «Реала» оценивается коэффициентом 2,75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,95.

Букмекеры также считают, что матч будет результативным. На то, что команды забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,40. Также высоко (1,39) оценивается вероятность того, что оба клуба смогут отличиться.

Матч пройдет во вторник, 4 ноября. «Реал» пока не терял очков в трех матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. «Ливерпуль» в трех встречах набрал шесть очков.