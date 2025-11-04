Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:56, 4 ноября 2025Спорт

Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Букмекеры назвали «Ливерпуль» фаворитом в матче Лиги чемпионов против «Реала»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Футболисты «Ливерпуля» во время тренировки

Футболисты «Ливерпуля» во время тренировки. Фото: Action Images / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают небольшое преимущество английской команде, которая будет играть дома. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,43. Успех «Реала» оценивается коэффициентом 2,75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,95.

Букмекеры также считают, что матч будет результативным. На то, что команды забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,40. Также высоко (1,39) оценивается вероятность того, что оба клуба смогут отличиться.

Матч пройдет во вторник, 4 ноября. «Реал» пока не терял очков в трех матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. «Ливерпуль» в трех встречах набрал шесть очков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Россиянке стало плохо при посадке в турецком аэропорту

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в ЛНР

    Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

    Бывший украинский солдат рассказал о применении заградотрядов в ВСУ

    Военный высказался об отказе Сырского выполнять команды Зеленского

    Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

    Постпред США при НАТО заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

    Два итальянца погибли при восхождении на гору в Непале

    Раскрыт размер зарплаты футболиста сборной Бразилии в «Зените»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости