Овечкин прокомментировал личный антирекорд на старте сезона НХЛ

Овечкин заявил, что о повторении личного антирекорда в НХЛ не нужно много думать

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал повторение личного антирекорда по количеству заброшенных шайб на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу.

По словам хоккеиста, об этом не нужно много думать. «Как только начинаешь думать, что не забил ни одного гола, что забил два гола в 12 матчах или что бы там ни было еще, ты просто будешь давить на себя», — заявил Овечкин.

В стартовых 12 матчах нынешнего сезона Овечкин забросил две шайбы. Россиянин повторил личный антирекорд по количеству голов на этом отрезке.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.