Нарышкин заявил о восхищении «Буревестником» и «Посейдоном»

Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение атомной отраслью России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым он указал на мощь нового российского вооружения.

«С гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон"», — подчеркнул он.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада.

