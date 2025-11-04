В полиции прокомментировали тройное ДТП с детской хоккейной командой

В полиции прокомментировали тройное ДТП под Волгодонском

Полицейские получили сообщение о тройном ДТП под Волгодонском и выехали на место происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД по Ростовской области.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, уточняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Правоохранители не привели подробности ДТП. Количество пострадавших уточняется.

Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, произошла на трассе Крымск — Волгодонск вечером 3 ноября. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее появилась информация о том, что жертвами ДТП стали четыре человека.