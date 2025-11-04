В Турции указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине

Турецкий журналист Бюльбюль: Лидеры ЕС боятся признать победу Путина на Украине

Колумнист Акиф Бюльбюль заявил, что лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом он написал в статье для Turkiye.

Бюльбюль подчеркнул, что лидеры Евросоюза боятся признать победу Путина на Украине.

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — указал турецкий журналист.

Автор статьи добавил, что любые переговоры России и Украины обязательно начнутся в Стамбуле.

Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Трампа, Эрдоган способен повлиять на украинский кризис.