Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:45, 4 ноября 2025Интернет и СМИ

В Турции указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине

Турецкий журналист Бюльбюль: Лидеры ЕС боятся признать победу Путина на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Колумнист Акиф Бюльбюль заявил, что лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом он написал в статье для Turkiye.

Бюльбюль подчеркнул, что лидеры Евросоюза боятся признать победу Путина на Украине.

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — указал турецкий журналист.

Автор статьи добавил, что любые переговоры России и Украины обязательно начнутся в Стамбуле.

Ранее президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили совместные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Трампа, Эрдоган способен повлиять на украинский кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

    Блогера Гусейна Гасанова вновь объявили в розыск

    Мишустин встретился с Си Цзиньпинем в Пекине

    В России объяснили причину лжи Зеленского о ситуации в Красноармейске

    Теннисистка Соболенко показала фигуру в платье с откровенным разрезом

    Физиолог предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей

    Экс-аналитик ЦРУ предрек бегство Зеленского с Украины

    Россиянам назвали связанную с сухостью стоп и локтей болезнь

    В Турции указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине

    За ночь средства ПВО уничтожили 85 дронов над российскими регионами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости