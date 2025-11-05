Силовые структуры
14:13, 5 ноября 2025Силовые структуры

Банде из экс-полицейских вынесли приговор

В Красноярске суд приговорил 7 экс-полицейских за взятки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске суд вынес приговор по громкому делу о коррупции в правоохранительных органах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Семерых бывших сотрудников полиции, входивших в преступную группировку, приговорили к срокам от семи до восьми с половиной лет колонии строгого режима. Их также оштрафовали на сумму от 400 тысяч до миллиона рублей. В доход государства конфискованы средства, полученные в качестве взяток. Ранее организатор группировки и еще семь участников, заключившие досудебные соглашения, уже были осуждены на меньшие сроки.

По версии следствия, в 2019-2020 годах участники группировки систематически получали взятки от коммерческих автоперевозчиков. За вознаграждение от двух до 75 тысяч рублей полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта, двигавшегося с нарушениями правил дорожного движения, и прекращали производства по административным делам. Общий размер полученных взяток составил 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи организовали проверку после крупного ДТП с участием полицейской машины.

Свежая Россия
