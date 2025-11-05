Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:57, 5 ноября 2025Спорт

Боец-чемпион назвал фаворита в титульном бою с участием Махачева

Боец ACA Слипенко назвал Махачева фаворитом титульного боя UFC с Маддаленой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко назвал фаворита в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен поставил на Махачева. Слипенко заявил, что переход Махачева в полусредний вес должен сделать российского бойца заметно сильнее. По его мнению, россиянин и так является довольно крупным спортсменом для легкой весовой категории и теперь сможет избежать изнуряющей сгонки веса, а это должно положительно сказаться на его выносливости.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Букмекеры считают явным фаворитом Махачева. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,30-1,35. Успех австралийца котируется коэффициентом, который находится в районе 3,00.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении. Маддалена выиграл 18 боев при двух поражениях.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости