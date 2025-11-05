Боец-чемпион назвал фаворита в титульном бою с участием Махачева

Боец ACA Слипенко назвал Махачева фаворитом титульного боя UFC с Маддаленой

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко назвал фаворита в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен поставил на Махачева. Слипенко заявил, что переход Махачева в полусредний вес должен сделать российского бойца заметно сильнее. По его мнению, россиянин и так является довольно крупным спортсменом для легкой весовой категории и теперь сможет избежать изнуряющей сгонки веса, а это должно положительно сказаться на его выносливости.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Букмекеры считают явным фаворитом Махачева. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,30-1,35. Успех австралийца котируется коэффициентом, который находится в районе 3,00.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении. Маддалена выиграл 18 боев при двух поражениях.