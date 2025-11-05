Спорт
23:59, 5 ноября 2025Спорт

«Брюгге» забил «Барселоне» два гола за 17 минут в Лиге чемпионов

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Бельгийский «Брюгге» вышел вперед в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. На момент публикации новости счет на встрече составил 2:1 в пользу хозяев.

«Брюгге» забил «Барселоне» два гола за 17 минут: на 6-й минуте отличился нападающий Николо Трезольди, на 17-й минуте — хавбек Карлуш Боржеш. У каталонцев на восьмой минуте забил мяч полузащитник Ферран Торрес.

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с португальским «Спортингом» 26 ноября. «Барселона» днем ранее также в гостях встретится с лондонским «Челси».

Ранее азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счетом 2:2.

