«Брюгге» забил «Барселоне» два гола за 17 минут в Лиге чемпионов

«Брюгге» забил «Барселоне» два гола за 17 минут в матче Лиги чемпионов

Бельгийский «Брюгге» вышел вперед в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. На момент публикации новости счет на встрече составил 2:1 в пользу хозяев.

«Брюгге» забил «Барселоне» два гола за 17 минут: на 6-й минуте отличился нападающий Николо Трезольди, на 17-й минуте — хавбек Карлуш Боржеш. У каталонцев на восьмой минуте забил мяч полузащитник Ферран Торрес.

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с португальским «Спортингом» 26 ноября. «Барселона» днем ранее также в гостях встретится с лондонским «Челси».

