08:01, 5 ноября 2025Из жизни

Бывший муж принцессы объяснил объятия с обладательницей титула «Мисс голая грудь»

Бывший муж принцессы Монако объяснил, почему его сняли в объятиях другой девушки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Stringer / Reuters

Бывший муж принцессы Стефании Монакской Даниэль Дюкруэ рассказал об истинной причине скандала, из-за которого ему пришлось развестись. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стефания познакомилась с Дюкруэ в 1991 году, когда он работал телохранителем княжеской семьи. В 1995 году они поженились, а спустя несколько месяцев его сфотографировали в объятиях обладательницы титула «Мисс голая грудь Бельгии» Мюриэль Мол-Хоутеман. После этого принцесса тут же расторгла брак.

Дюкруэ утверждает, что его подставили. По его словам, все началось с просьбы знакомого по гоночной команде. Тот сказал, что его девушка едет на юг Франции без него, и попросил позаботиться о ней. «Я согласился и пошел к ней в гости, но захватил с собой друга, чтобы не было проблем, — объяснил Дюкруэ. — Там нам дали вино, куда что-то подсыпали. И папарацци уже были наготове».

В тот же вечер мужу принцессы позвонили с незнакомого номера и сказали: «Ты слишком много веселился. Теперь тебе конец». Через три дня скандальные снимки были во всех таблоидах.

Дюкруэ обратился в полицию и подал в суд. Тяжба тянулась несколько лет. В 2000 году суд пришел к выводу, что встречу по сговору с фотографами подстроила «Мисс голая грудь Бельгии» Мюриэль Мол-Хоутеман. Ее признали виновной в нарушении французских законов, защищающих неприкосновенность частной жизни, и приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Фотографы также получили условные сроки.

После развода принцесса Стефания встречалась с другим охранником, но жениться на нем не стала. В 2001 году она завела роман с женатым дрессировщиком слонов, а два года спустя сбежала с молодым акробатом по имени Аданс Лопес Перес, родившимся в семье потомственных циркачей.

Захватив детей от прежних браков, Стефания укатила гастролировать с его цирком по Альпам. Путешествовали в доме на колесах, который подарил отец, и во время одной из остановок в Швейцарии тайно обвенчались. Ее высокое происхождение выдавало только присутствие охранников, которых послал за дочерью князь. Они следовали за цирком на автомобиле.

Цирковой роман длился десять месяцев. В 2004-м Стефания снова развелась и вернулась на родину.

Ранее сообщалось, что в Монако итальянская принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская попала в аварию, когда ехала на мотоцикле. Она врезалась в стену и ударилась головой.

