16:18, 5 ноября 2025Силовые структуры

Дело о теракте против российского генерала Москалика рассмотрят в закрытом режиме

Екатерина Кашурникова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело против россиянина Игната Кузина за совершение теракта в отношении высокопоставленного офицера Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, потерпевшие высказали опасения о разглашении персональных данных. Гособвинение не возражало против закрытия процесса, позицию также поддержали Кузин и его адвокат.

Мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора установил взрывное устройство возле подъезда дома в Балашихе, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик.

При взрыве автомобиля российский военный получил несовместимые с жизнью ранения. Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине.

