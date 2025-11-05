Экономика
14:49, 5 ноября 2025Экономика

Доллар резко подорожал

Внебиржевой курс доллара превысил отметку в 81 рубль
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Внебиржевой курс доллара превысил отметку в 81 рубль. О резком подорожании американской валюты свидетельствуют данные TradingView.

Торги стартовали у отметки в 80,98 рубля за доллар. К 10 часам курс упал до 80,34 рубля, а позднее установил рекорд — впервые с 24 октября он подскочил до уровня в 81,34 рубля за доллар.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев предполагал, что рубль в ноябре может снизиться до 82 за доллар. По его словам, объективные условия давят на то, что курс рубля по отношению к доллару должен снижаться.

Несколькими днями ранее Центробанк понизил официальный курс доллара на 2 ноября и выходные. По данным регулятора, стоимость доллара США опустилась с 80,97 до 80,88 рубля. Официальный курс европейской валюты также снизился — с 93,3893 до 93,3848 рубля. Подешевел также и китайский юань. Его стоимость снизилась с 11,34 до 11,24 рубля. Как заявил советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов, в дальнейшем курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен.

