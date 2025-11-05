Бывший СССР
Экс-депутат Рады призвала каждую украинскую семью отправить «кого-нибудь воевать»

Экс-депутат Рады Черновол: Каждая семья должна отправить кого-нибудь воевать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Каждая украинская семья должна дать кого-нибудь, кто будет воевать. Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол в интервью ТСН.

«Из моей семьи воюю я. Это значит, что пока воюю я, мои дети могут не воевать», — рассказала экс-нардеп.

Ранее Черновол отметила, что командные посты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заняли, в большинстве своем, откровенные «мясники». По ее словам, дела у украинской армии обстоят плачевно, так как командуют ВСУ те, кому совершенно не жаль солдат.

До этого сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — около 18 тысяч.

