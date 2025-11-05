Силовые структуры
Главу клиники пластической хирургии в Москве заподозрили в торговле детьми

В Москве задержали директора клиники пластической хирургии за торговлю детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали директора клиники пластической хирургии за торговлю детьми. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, руководитель клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина стала четвертым фигурантом уголовного дела о торговле детьми. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее по этому же делу была арестована психолог Ирина Рудницкая. Россиянка признала вину в торговле детьми.

Женщина проходила по делу в качестве свидетеля, но после очных ставок с другими свидетелями и фигурантами дела следствие подало ходатайство об аресте. Статья, которую вменяют Рудницкой и еще двум задержанным, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что российская защитница семейных ценностей призналась в торговле детьми.

