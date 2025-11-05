Клуб НХЛ с россиянином в составе одержал очередную победу

«Миннесота» победила «Нэшвилл», Капризов оформил гол и передачу

«Миннесота Уайлд» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на среду, 5 ноября, и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились россиянин Кирилл Капризов, которому ассистировал соотечественник Владимир Тарасенко, а также Зеев Буим и Маркус Юханссон.

Также Капризов отметился результативной передачей на Юханссона. После 14 матчей он набрал 18 очков (8+10).

У «Нэшвилла» шайбы забросили Мэттью Вуд и Стивен Стэмкос. Российский форвард клуба Федор Свечков не отметился результативными действиями

Ранее сообщалось, что Капризов установил новый рекорд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнждерс». Хоккеист стал первым игроком в истории клуба, кто сумел достичь отметки в 10 набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ.