Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 5 ноября 2025Мир

Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях в США

Песков: Россия не получала от США разъяснений по ядерным испытаниям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия на данный момент не получала от США разъяснений, что означали слова главы Белого дома Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков указал на то, что у Москвы «нет ясности» в отношении того, какие типы ядерных вооружений собирается испытывать Вашингтон.

3 ноября Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы для проверки их работы. Он также бездоказательно обвинил Россию и Китай в таких проведении таких мероприятий.

В ответ на это Песков подчеркнул, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний», поэтому Кремль ожидает разъяснения заявлений президента США.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

    Самолет врезался в уличный фонарь в России

    Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости