17:34, 5 ноября 2025Забота о себе

Людям с температурой дали несколько советов

Врач Вьяс призвала при температуре прикладывать холодный компресс к подмышкам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Специалистка по семейной медицине из клиники Кливленда Неха Вьяс заявила, что высокую температуру обычно снижать не нужно, но если она доставляет дискомфорт, то можно предпринять несколько мер. Советы людям с этой проблемой она дала в беседе с изданием Infobae.

Чтобы облегчить жар, Вьяс порекомендовала прикладывать холодный компресс к подмышкам на 10 минут, пить прохладные напитки, использовать влажные салфетки на лоб и заднюю часть шеи, а также принять теплую ванну. При этом она подчеркнула, что перечисленные методы не стоит применять при наличии озноба.

Что касается лекарств, по словам врача, можно выпить парацетамол или ибупрофен. Важную роль играет и питание, поскольку содержащиеся в пище полезные вещества укрепляют защитные силы организма. Так, Вьяс призвала во время простуды отдавать предпочтение легким блюдам, например супам, а из напитков она посоветовала пить воду и травяные чаи.

Ранее врач Бабак Ашрафи рассказал, как позаботиться о здоровье зимой. По его словам, для этого необходимо регулярно заниматься физической активностью.

