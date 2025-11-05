Мать нового мэра Нью-Йорка оказалась любительницей Тарковского и была в России

Мать нового мэра Нью-Йорка оказалась любительницей советского режиссера Андрея Тарковского и была в России. Как пишет Telegram-канал Daily Storm, в 2013 году мать Зохрана Мамдани, Мира Наир, возглавляла жюри кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

Тогда гостья оценивала фильмы в рамках международного конкурса. Журналистам она рассказывала, что большое впечатление на нее произвели ленты Андрея Тарковского. В частности, фильм «Иваново детство».

Наир также заявляла, что посмотрела дебютную работу «Первый учитель» Андрея Кончаловского и «Такси-блюз» Павла Лунгина. Также на Каннском кинофестивале в 1990 году зарубежной гостье довелось пообщаться с Алексеем Германом.

Ранее Зохран Мамдани объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка после того, как его соперник и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо признал свое поражение.

Еще в июле глава Штатов Дональд Трамп предупредил Мамдани, что, если тот победит на выборах мэра Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». По словам политика, США «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы».

Ранее газета New York Post изобразила на обложке ожидаемого победителя выборов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с серпом и молотом.