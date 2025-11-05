Бывший СССР
На Украине попытались захватить имущество православной церкви

Адвокат Чекман: Суд запретил властям Украины блокировать имущество УПЦ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Шестой апелляционный административный суд в Киеве не стал удовлетворять исковые требования Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) распоряжаться своим имуществом. Об этом рассказал представитель стороны ответчика, адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

По его словам, ведомство также просило не допустить того, чтобы УПЦ могла проводить расходные операции по своим счетам. Таким образом, ГСУЭСС снова показала свое отношения к правам верующих на Украине, считает юрист.

«В своем заявлении ГСУЭСС открыто признает, что намерена "конфисковать" все церковное имущество, которое в течение длительного времени возводилось и удерживалось на пожертвования верующих и используется для совершения богослужений», — написал Чекман.

В конце октября стартовал судебный процесс о запрете УПЦ. Истцом снова выступила ГСУЭСС, которая подала иск о прекращении деятельности православной церкви в августе этого года.

Ранее на Украине признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение связали с намерениями Киева полностью запретить ее деятельность на территории страны через суд.

    Все новости