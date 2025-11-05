Забота о себе
14:33, 5 ноября 2025Забота о себе

Названы признаки идеальной работы кишечника

Гастроэнтеролог Миглани назвал регулярность стула признаком здоровья кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие боли не гарантирует отсутствие болезней кишечника, считает гастроэнтеролог Амит Миглани. Главные признаки идеальной работы кишечника он назвал в беседе с Economic Times.

Врач отметил, что первым делом стоит обратить внимание на регулярность стула. «Регулярность не означает, что человек всегда ходит в туалет в одно и то же время. Гораздо важнее то, насколько комфортен и постоянен процесс», — уточнил врач.

Он пояснил, что некоторые ходят в туалет раз в день, другие — через день. «И то, и другое может быть нормой, если стул мягкий, в форме сосиски и легко выходит в течение нескольких минут», — сказал гастроэнтеролог. Если же это не так, гастроэнтеролог призвал обратиться к врачу.

Вторым важным моментом при оценке работы кишечника Миглани назвал время, которое требуется для полного опорожнения кишечника. По его словам, если процесс занимает меньше минуты или больше 15-20 минут, то это тревожный симптом. Врач отметил, что в первом случае у человека, скорее всего, жидкий стул, который возникает, если система пищеварения перегружена, есть инфекция или сильный стресс. Во втором случае есть признаки запора из-за обезвоживания или недостатка клетчатки, добавил Миглани.

Ранее хирург-колопроктолог Сандра Кавалукас предупредила, что кровь в стуле является грозным симптомом. По ее словам, появление этого признака в 8,5 раз повышает риск колоректального рака.

