Названы дата и место похорон телеведущего Николаева

Телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Семья телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева назвала дату и место его похорон. Об этом сообщает ТАСС.

Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего. Он отметил, что Николаев внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения. По его словам, артист всегда трудился увлеченно, с полной отдачей.

О том, что Николаев ушел из жизни, стало известно 4 ноября. Ведущему было 76 лет. Причиной смерти стало тяжелое заболевание легких. Несколько лет назад у артиста обнаружили рак легких. Кроме того, он был заядлым курильщиком и в 2024 году переболел коронавирусом.

