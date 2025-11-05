Интернет и СМИ
15:37, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования родным и близким Николаева. «Ушел из жизни замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек. Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей», — говорится в послании.

Российский лидер добавил, что ведущий внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд.

Ранее сообщалось, что коллеги и друзья Николаева поделились воспоминаниями о нем.

