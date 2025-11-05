Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 5 ноября 2025Россия

Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии

Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии Руденю
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии, включив в него полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю. Указ опубликован на портале правовых актов.

«Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (...) Руденя И.М. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе», — говорится в тексте документа.

Этим же указом Путин исключил из состава комиссии генпрокурора России Александра Гуцана, который до сентября 2025 года занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Путин изменил состав Совета безопасности. В него был включен Игорь Руденя.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Дело о насилии над подростком с ДЦП в российском диспансере отменили

    Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

    Зеленский созвонился с президентом Литвы

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости