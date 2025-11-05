Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии Руденю

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии, включив в него полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю. Указ опубликован на портале правовых актов.

«Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (...) Руденя И.М. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе», — говорится в тексте документа.

Этим же указом Путин исключил из состава комиссии генпрокурора России Александра Гуцана, который до сентября 2025 года занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Путин изменил состав Совета безопасности. В него был включен Игорь Руденя.