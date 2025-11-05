В России отреагировали на решение одной страны НАТО увеличить военные расходы на Украину

Депутат Чепа: Решение увеличить военные расходы на Украину пагубно для Канады

Решение об увеличении военных расходов на Украину пагубно для Канады, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Канада решила увеличить расходы на Украину в рамках программы оборонного сотрудничества. Уточнялось, что ключевые инвестиции включают выделение 6,2 миллиарда долларов в течение пяти лет на расширение оборонных партнерств Оттавы, куда включена и военная помощь Киеву.

«Это большая сумма. Вы видите, продолжается поддержка и эскалация военной напряженности на Украине, и страны НАТО продолжают реализовывать целый ряд этих проектов, продолжают поставки оружия, денег. Это все только ведет и к дополнительным жертвам на Украине, и не дает возможности завершения конфликта. Кроме этого, хочется сказать, что в странах НАТО, которые сегодня тратят столько денег, не все просто, и понятно, что эти деньги никогда не вернутся обратно, поэтому принятие таких решений пагубно для Канады», — поделился депутат.

До этого журналисты CBC News сообщили, что Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров. По словам министра национальной обороны Дэвида Макгинти, два года назад его ведомство передало списанную технику производства компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления и дальнейшей отправки в Киев, однако сейчас принято решение о расторжении контракта с ней.