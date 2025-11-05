Роналду назвал самую дорогую покупку в жизни

Футболист Криштиану Роналду назвал самолет самой дорогой покупкой в жизни

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана назвал самую дорогую покупку в жизни.

Спортсмен признался, что таковой является его самолет. Он рассказал, что приобрел его 13 лет назад.

В мае Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Португалец возглавил рейтинг третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.