23:27, 5 ноября 2025

Россия высказалась о причастности к инциденту с БПЛА в Бельгии

Посол Гончар: У России нет ни поводов, ни интересов запускать дроны в Бельгию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Посол России в Бельгии Денис Гончар в беседе с телеканалом VRT заявил, что РФ не имеет никакого отношения к полетам БПЛА в воздушном пространстве Бельгии. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нет для этого ни поводов, ни интересов», — заявил он. По словам дипломата, единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях является «не разжигание страстей и не мегафонная дипломатия», а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств, к которому Москва готова.

Ранее аэропорт Бремена в Германии прервал работу из-за БПЛА. Приближение дрона зафиксировали и в Мюнхене.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Работа аэропортов была приостановлена почти на четыре часа, а все рейсы перенаправлены в ближайшие воздушные гавани.

