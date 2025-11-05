Актриса Сидни Суини удивилась реакции публики на рекламу джинсов American Eagle

Американская актриса Сидни Суини впервые высказалась о скандальной рекламе джинсов бренда American Eagle. Соответствующее интервью публикует мужской журнал GQ.

Звезда популярного телесериала «Эйфория» призналась, что реакция публики ее очень удивила. «Я снялась в рекламе джинсов. Реакция, конечно, была неожиданной, но я обожаю джинсы. Я буквально каждый день в джинсах и футболке», — отметила она.

Кроме того, знаменитость высказала мнение о поддержке президента США Дональда Трампа. После выхода рекламной кампании американский лидер заявил, что она ему очень нравится. «Это было сюрреалистично», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее актриса Шэрон Стоун также высказалась о скандальной рекламе Сидни Суини. Звезда «Основного инстинкта» защитила коллегу и объяснила, что быть горячей женщиной трудно.