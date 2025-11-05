Россия
10:33, 5 ноября 2025Россия

Стала известна дата проведения выборов губернатора в Тверской области

Выборы губернатора в Тверской области пройдут в сентябре 2026 года
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Выборы губернатора в Тверской области пройдут в сентябре 2026 года. Такую дату назвали РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии российского региона.

5 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева. Отмечалось, что глава государства встретился с претендентом на должность накануне вечером. Королев согласился с предложением президента и поблагодарил его за оказанное доверие.

В пресс-службе избирательной комиссии Тверской области отметили, что выборы главы региона состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года.

Королев — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Замглавы ФАС сменит на посту губернатора Тверской области Игоря Руденю, указ об увольнении которого был подписан 29 сентября. Руденя стал полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Свежая Россия
