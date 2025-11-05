FT: Трампу следует согласиться на предложение Путина по продлению ДСНВ

Президенту США Дональду Трампа следует согласиться на предложение российского коллеги Владимира Путина по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если он хочет получить Нобелевскую премию мира. Такое мнение выразило издание Financial Times (FT).

«Достижение решительного прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится, чем снятие давнего табу на испытания оружия», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало предложений по ДСНВ, в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса. «Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона нет. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится», — отметил официальный представитель Кремля.

22 сентября президент России в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом. После этого Трамп заявил, что счел хорошей идеей предложение Путина.