Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 5 ноября 2025Мир

Трампу дали совет по предложению Путина

FT: Трампу следует согласиться на предложение Путина по продлению ДСНВ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президенту США Дональду Трампа следует согласиться на предложение российского коллеги Владимира Путина по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если он хочет получить Нобелевскую премию мира. Такое мнение выразило издание Financial Times (FT).

«Достижение решительного прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится, чем снятие давнего табу на испытания оружия», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало предложений по ДСНВ, в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса. «Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона нет. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится», — отметил официальный представитель Кремля.

22 сентября президент России в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом. После этого Трамп заявил, что счел хорошей идеей предложение Путина.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости