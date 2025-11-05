Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 5 ноября 2025Бывший СССР

Удар по ВСУ в Волчанске попал на видео

Появились кадры ракетного удара по пункту ВСУ в Волчанске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

Источник канала сообщил, что, в здании активно собирались военные 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, намерения которых были не ясны. Сообщается, что на момент удара там находились не менее 40 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на участке фронта вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Главными темами обсуждения стали ситуация на передовой, вопросы снабжения оружием, логистика, использование дронов для отражения атак, комплектование бригад, подготовка военных и цифровизация процессов в армии.

До этого появились кадры отражения прорыва «ежей» НАТО на Купянск

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости