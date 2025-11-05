Удар по ВСУ в Волчанске попал на видео

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

Источник канала сообщил, что, в здании активно собирались военные 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, намерения которых были не ясны. Сообщается, что на момент удара там находились не менее 40 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на участке фронта вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Главными темами обсуждения стали ситуация на передовой, вопросы снабжения оружием, логистика, использование дронов для отражения атак, комплектование бригад, подготовка военных и цифровизация процессов в армии.

