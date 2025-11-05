Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 5 ноября 2025Экономика

В Европе назвали риски блокирования сделки с «Лукойлом»

Глава Gunvor: Европа потеряет рабочие места из-за срыва сделки с «Лукойлом»
Вячеслав Агапов
Торбьерн Тернквист

Торбьерн Тернквист. Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Европа столкнется с потерей рабочих мест и нарушением топливных поставок в случае блокирования сделки с «Лукойлом». Такие риски назвал генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист, его цитирует Financial Times.

Предприятие ведет переговоры с США, чтобы продлить лицензию на транзакции с «Лукойлом». Действующее разрешение истекает 21 ноября. По словам главы компании, срыв сделки по покупке зарубежных активов «Лукойла», на которую экспортер попал после вступления в силу новых американских санкций, грозит рядом проблем.

«Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Ее невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», — пояснил Тернквист.

В конце октября Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти — в американский SDN-List попал «Лукойл». Российская нефтегазовая компания объявила о намерении продать все зарубежные активы.

«Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в странах Евросоюза, сетью АЗС в 20 странах, производством масел в Австрии и Финляндии. Также компания участвует в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, в проектах в Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин полагают, что реальная стоимость долей «Лукойла» в зарубежных предприятиях достигает 10 миллиардов долларов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Российский дроновод увел беспилотник от машины с мирными людьми

    ВС России ликвидировали запускавшего дроны по Белгородской области командира ВСУ

    Порошенко назвал повод для ЕС и США отказаться от поддержки Киева

    Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

    Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

    Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

    Путин назначил врио губернатора Тверской области

    Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

    Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

    Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости