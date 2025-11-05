В Европе назвали риски блокирования сделки с «Лукойлом»

Глава Gunvor: Европа потеряет рабочие места из-за срыва сделки с «Лукойлом»

Европа столкнется с потерей рабочих мест и нарушением топливных поставок в случае блокирования сделки с «Лукойлом». Такие риски назвал генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист, его цитирует Financial Times.

Предприятие ведет переговоры с США, чтобы продлить лицензию на транзакции с «Лукойлом». Действующее разрешение истекает 21 ноября. По словам главы компании, срыв сделки по покупке зарубежных активов «Лукойла», на которую экспортер попал после вступления в силу новых американских санкций, грозит рядом проблем.

«Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Ее невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», — пояснил Тернквист.

В конце октября Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти — в американский SDN-List попал «Лукойл». Российская нефтегазовая компания объявила о намерении продать все зарубежные активы.

«Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в странах Евросоюза, сетью АЗС в 20 странах, производством масел в Австрии и Финляндии. Также компания участвует в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, в проектах в Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин полагают, что реальная стоимость долей «Лукойла» в зарубежных предприятиях достигает 10 миллиардов долларов.